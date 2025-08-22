The Swiss voice in the world since 1935

La Autoridad de Competencia de Turquía investiga los modos de pago de Google

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Estambul, 22 ago (EFE). La Autoridad de Competencia de Turquía investiga a la compañía tecnológica Google para averiguar si las normas impuestas por la empresa a los desarrolladores de aplicaciones respecto a las vías de pago vulneran la libre competencia del mercado en el país eurasiático, informa este viernes el ente turco.

La Autoridad está llevando a cabo esta indagación en el marco de una investigación amplia del ecosistema de la telefonía móvil y sus programas, señala en un comunicado.

El organismo ha constatado que Google obliga a los desarrolladores que quieren distribuir sus programas a través de Google Play a utilizar su plataforma Google Play Billing para facturarlos e impide incluir información sobre posibles vías alternativas de pago.

Esto podría contravenir las normas de la libre competencia, considera la Autoridad, tomando la decisión de abrir una investigación formal para determinar si hay una vulneración de la ley, sin anunciar de momento ninguna otra medida ni restricción.

En junio del año pasado, la Autoridad abrió una investigación extremamente similar contra el gigante norteamericano Apple, sin que hasta ahora haya anunciado los resultados. EFE

iut/wr/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR