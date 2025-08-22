La Autoridad de Competencia de Turquía investiga los modos de pago de Google
Estambul, 22 ago (EFE). La Autoridad de Competencia de Turquía investiga a la compañía tecnológica Google para averiguar si las normas impuestas por la empresa a los desarrolladores de aplicaciones respecto a las vías de pago vulneran la libre competencia del mercado en el país eurasiático, informa este viernes el ente turco.
La Autoridad está llevando a cabo esta indagación en el marco de una investigación amplia del ecosistema de la telefonía móvil y sus programas, señala en un comunicado.
El organismo ha constatado que Google obliga a los desarrolladores que quieren distribuir sus programas a través de Google Play a utilizar su plataforma Google Play Billing para facturarlos e impide incluir información sobre posibles vías alternativas de pago.
Esto podría contravenir las normas de la libre competencia, considera la Autoridad, tomando la decisión de abrir una investigación formal para determinar si hay una vulneración de la ley, sin anunciar de momento ninguna otra medida ni restricción.
En junio del año pasado, la Autoridad abrió una investigación extremamente similar contra el gigante norteamericano Apple, sin que hasta ahora haya anunciado los resultados. EFE
