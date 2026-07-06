La autoridad electoral rusa detecta fallos en la documentación del único partido opositor

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Moscú, 6 jul (EFE).- La Comisión Electoral Central de Rusia (CEC) señaló este lunes que ha detectado infracciones en la documentación presentada por el partido opositor Yábloko para participar en las elecciones parlamentarias del próximo septiembre.

Las infracciones pueden afectar las candidaturas de 19 miembros de Yábloko, un partido que busca acudir a los comicios como el único que pide el fin de la guerra en Ucrania.

La CEC indicó que la situación será tratada en una reunión programada para el 10 de julio y dio un plazo de dos días a Yábloko para subsanar los fallos.

«El partido tiene derecho a enmendar y complementar la documentación que contiene información sobre los candidatos y demás documentos presentados ante la Comisión Electoral Central de Rusia antes del 8 de julio de este año», informó la autoridad electoral.

El partido aseguró que los infracciones son “técnicas” y serán subsanadas en el plazo indicado. “Realizaremos las correcciones necesarias de inmediato y esperamos que la casilla ‘Por la Paz y la Libertad’ aparezca en las papeletas electorales”, dijo un portavoz de la formación.EFE

mos/rod