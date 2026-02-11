The Swiss voice in the world since 1935
La Aviación Federal de EEUU suspende todos los vuelos en El Paso durante 10 días

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 11 feb (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU suspendió anoche todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) durante 10 días por «razones especiales de seguridad».

Según informó en un comunicado este miércoles la propia FAA, la restricción entró en vigor a las 23:30 h (hora local) del martes y se mantendrá hasta las 23:30 h (hora local) del 20 de febrero.

La restricción abarca un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso e incluye a la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México, pero no afecta a las aeronaves que vuelen por encima de los 5.500 metros, según los avisos de la FAA.

El organismo de aviación no detalló las razones por las que se ha tomado esta decisión. EFE

