La ayuda humanitaria pactada en el acuerdo de alto el fuego aún no ha entrado en Gaza

Jerusalén/Gaza, 11 oct (EFE).- Los seiscientos camiones diarios que deberían entrar en la Franja de Gaza en virtud al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor este jueves a mediodía hora israelí, aún no han entrado en el territorio palestino, confirmaron a EFE responsables de seguridad israelíes.

En la ciudad de Gaza (norte), EFE pudo comprobar que aún no ha llegado ningún camión con comida de la ayuda humanitaria que debería entrar en el territorio de acuerdo al alto el fuego.

Según dichos responsables, la entrada diaria de «600 camiones de ayuda humanitaria operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes», contemplada en el acuerdo, se hará «estos días», sin concretar cuándo ocurrirá exactamente.

Dicho acuerdo, firmado este jueves entre Israel y Hamás en Egipto y al que tuvo acceso EFE, estipula que la entrada de ayuda se iniciaría «de inmediato», .

Las fuentes israelíes indicaron que los camiones que entren «transportarán principalmente alimentos, equipo médico, suministros para albergues, así como combustible para operaciones esenciales y gas para cocinar».

Además, Israel dejará entrar «equipo esencial para la reparación de infraestructuras críticas, como tuberías de agua, sistemas de alcantarillado y panaderías».

Los camiones circularán con libertad, dijeron las fuentes, entre el norte y el sur a través de la carretera costera de Al Rashid y la calle Salah Al Din, que atraviesan la Franja.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

En este primer repliegue Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, si bien antes del alto el fuego dominaba más del 80 %.

Gracias a ese repliegue los gazatíes pueden ahora volver desde el sur de la Franja hasta la ciudad de Gaza, la capital situada en el norte, después de que casi un millón de personas fueran desplazadas forzosamente en las últimas semanas por la operación que tenía en marcha Israel para invadir la urbe.

El norte de Gaza sufre una situación de hambruna declarada por un organismo avalado por la ONU, ya que padeció un bloqueo total de entrada de comida por parte de Israel durante dos meses, de marzo a mayo, y desde este último mes accede mucha menos de la necesaria, según denuncian las organizaciones humanitarias. EFE

