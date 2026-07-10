La ayuda internacional a la educación podría caer un 30 % de 2023 a 2027, alerta la Unesco

Compartir

4 minutos

París, 10 jul (EFE).- La ayuda internacional a la educación podría caer hasta un 30 % entre 2023 y 2027, un factor que agravará una crisis global de financiación que ya se traduce en que 113 países del mundo (más de la mitad de los 195 reconocidos) tienen que invertir más en el pago de su deuda que en educación, alertó este viernes la Unesco.

De acuerdo con la última edición del Informe de seguimiento de la educación mundial de la Unesco, publicado este viernes con motivo de la celebración en París de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES+4), los países con rentas bajas y medias-bajas ya han perdido más de una quinta parte (21 %) de la ayuda que recibían para educación en 2023.

Para algunos, como Afganistán, Liberia, Malí y Níger, la pérdida es aún mayor, del 40 %.

Globalmente, el informe pone de relieve una disminución continua de la ayuda internacional a la educación, con un descenso de un 8 % en 2024 en comparación con el año anterior, mientras que la ayuda a la educación básica -preescolar, primaria y primer ciclo de secundaria- cayó un 15 %.

Esto perpetúa «un ciclo de baja inversión, desigualdad y estancamiento del desarrollo», lamentó el director general de la Unesco, Jaled al Anani, en un comunicado.

Esta caída contrasta con otras partidas, como el gasto en defensa. De hecho, en 2025, la inversión militar en el mundo alcanzaba en solo un día y medio el equivalente a la ayuda internacional destinada a la educación en un año.

Invertir más en deuda que en educación

La Unesco alerta en especial de que la financiación de la educación tiene que competir cada vez más con el pago de los intereses de la deuda soberana, que cada vez tiene una presión mayor en gran parte de los países en desarrollo.

En concreto, 113 países, donde viven 6.100 millones de personas, gastan más en reembolsar la deuda que en educación.

«En los países con rentas bajas, los pagos de la deuda son casi cuatro veces superiores a la inversión en educación, y en 18 de los países más endeudados, este gasto es más de cinco veces superior que el presupuesto destinado a educación», remarcó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En ese contexto, la educación está particularmente expuesta a recortes, porque el sector supone una gran partida de la inversión pública, con gastos en gran medida recurrentes como los salarios de los docentes, y porque se trata de una inversión que da resultados solo a medio y largo plazo.

Frente a esto, en la conferencia que se desarrollará este viernes en París -que contará con la presencia de una treintena de ministros de todo el mundo, del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, junto a representantes de instituciones y de la sociedad civil- la Unesco presentará mecanismos innovadores como los canjes de deuda.

Son herramientas que ya aplicaron de forma exitosa países como Francia y Costa de Marfil, en 2023, para liberar recursos para construir más de 30 escuelas en comunidades desatendidas y llegar a unos 30.000 estudiantes; o Alemania y Egipto, en 2024, con un canje de deuda de 29 millones que ayudó a ese segundo país a desarrollar iniciativas de comidas escolares, nutrición y servicios básicos.

También aplicaron un programa de canje España y Perú entre 2006 y 2017, lo que convirtió 20 millones de dólares de deuda en 50 proyectos educativos a medio plazo en ocho regiones vulnerables, que beneficiaron a unos 174.000 estudiantes, docentes y miembros de la comunidad.

La vicesecretaria general de Naciones Unidas resaltó que quedan cinco años para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos: «El ritmo de este periodo será decisivo para cumplir esa promesa», dijo en el comunicado.

El evento en París, que además de hacer balance de la situación buscará sentar las bases para los objetivos de la educación más allá de 2030, contará igualmente con la participación de Audrey Nuna, artista y compositora nominada al Grammy por su interpretación de la voz cantante de Mira en la oscarizada película de animación ‘Las guerreras K-Pop’ (‘KPop Demon Hunters’). EFE

ngp/cat/mgr