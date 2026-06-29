La búsqueda avanza en horas críticas en Venezuela con 1.450 muertos ya por los terremotos

Compartir

4 minutos

Caracas, 28 jun (EFE).- La búsqueda de supervivientes en Venezuela avanzó en horas críticas este domingo, cuatro días después del doble terremoto que causó al menos 1.450 muertos, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se registran 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.

Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida.

Rodríguez, a casi seis meses como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, aseguró que las labores de búsqueda «no se suspenden» y expresó que los rescatistas internacionales devolvieron la «esperanza».

Infraestructura

La jefa de Estado anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas y otros tipos de infraestructura que sufrieron afectaciones.

Se usarán como referencia los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo para determinar las condiciones de habitabilidad, explicó.

Según cifras oficiales, hay 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras «de otra índole» afectados.

La comisión estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades.

El Ministerio de Transporte indicó el domingo que los servicios de metro en Caracas, Maracaibo (noroeste) y Valencia (norte) fueron restablecidos después de haber culminado la revisión de las infraestructuras.

La líder chavista, quien extendió la suspensión de clases una semana más, anunció también que se conformará una alta comitiva encargada de crear los «campamentos transitorios de quienes perdieron su vivienda» y de planificar proyectos de construcción de inmuebles en «un lapso muy corto».

Esta comisión será presidida por su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y estará conformada por ministerios como el de Hábitat y Vivienda y autoridades de Caracas y los estados La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón.

La Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- anunció la creación de un fondo multidonante de hasta 200 millones de dólares para apoyar la recuperación y reconstrucción de Venezuela.

Justamente el pasado jueves, la mandataria venezolana había informado de la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción del país petrolero.

La solidaridad tampoco para

Durante la jornada, EE.UU. reforzó su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos, con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones, y dijo que en las próximas horas llegarán unos 130 marines al puerto de La Guaira, que quedó fuera de servicio.

Por su parte, Paraguay afirmó que enviará 32 militares especializados en búsqueda y rescate, y un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió hacia Venezuela con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que Argentina completó los preparativos para el envío de un segundo equipo de ayuda humanitaria.

Y desde la Ciudad del Vaticano, el papa León XIV expresó su «gratitud y aliento» a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia, rogó por el «eterno descanso de los fallecidos» en los seísmos y renovó su «cercanía espiritual» a sus familiares y a todos los damnificados por esta «tragedia». EFE

csm/raa

(foto) (vídeo)