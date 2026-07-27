La búsqueda de desaparecidos continúa a un mes de terremotos en Venezuela

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Cansancio, tristeza, rabia… una mezcla de sentimientos se respira en medio de una escena apocalíptica de edificios colapsados tras el doble sismo que sacudió a Venezuela. Un mes más tarde muchos siguen luchando por recuperar a sus muertos entre un amasijo impenetrable de escombros.

El 24 de junio dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela. Cifras oficiales confirman hasta ahora casi 5.400 muertos, además de cerca 200 edificios destruidos y otros 856 con daños que los hacen inhabitables.

El número de desaparecidos no ha sido divulgado, aunque se estima en miles.

Testimonios recopilados por la AFP en La Guaira, un popular balneario a 40 km de Caracas y zona cero del desastre, indican que la maquinaria para recuperar cadáveres se concentra en los escombros de edificios de vivienda social construidos por el gobierno, mientras que en otros sectores hay poca asistencia.

Residencias Caribe es uno de los complejos de departamentos de clase media de construcción privada que quedaron devastados. Estaba conformado por cuatro torres donde, según una lista elaborada por los familiares, aún buscan a unos 140 desaparecidos.

«Ha habido mucho olvido, no hay interés por lo menos para este sector», comenta a AFP Francis Riascos, un ingeniero de 57 años que busca a su hermano Gustavo.

«Sabemos que están trabajando muy bien en las que fabricó el gobierno, pero Residencias Caribe está muy abandonado, con nuestros propios recursos es que hemos buscado equipos para hacer excavaciones», dice.

– «Improvisación» –

Algunos de los cadáveres flotan en aguas estancadas en el sótano y otros son visibles pero están atrapados por pesados bloques de hormigón, señalan los vecinos.

Hace poco rescataron vivos a un gato y un conejo.

Pisos que antes dividían apartamentos quedaron apiñados entre sí y la única forma de ingresar al interior de la pila de escombros es abriendo orificios en las pesadas láminas de hormigón, algo que requiere de costosa maquinaria especial y personal calificado.

Se necesitan equipos de cortes (oxicortes), generadores eléctricos, rotomartillos y esmeriles, además de personal. La fatiga debilita a los voluntarios que llevan semanas sumergidos en cavernas oscuras con poco oxígeno y llenas de obstáculos.

«Aquí hay una improvisación de búsqueda aupada por los familiares», lamenta Riascos.

Familiares y voluntarios afirman que la búsqueda en la mayoría de los casos ha sido abordada sin el acompañamiento gubernamental y se complica debido a las características propias del desastre: edificios reducidos a montones de placas de concreto convertidas en trampas mortales.

Además, no existe un protocolo para llevar un registro de desaparecidos.

– ¡No a la demolición! –

Carteles con fotografías de desaparecidos se exhiben en las calles. En uno se lee: «Desaparecida. Carmen Cecilia Gutiérrez Rodríguez, no se encuentra en ningún lado, ni hospitales, ni morgue. Seguimos buscando entre los escombros. ¡No a la demolición!, ayúdanos a encontrarla».

«Es mi hermana», comenta a la AFP Deisy Gutiérrez mientras mira el afiche con la foto de Carmen Cecilia y apunta hacia la montaña de escombros donde quedó atrapada.

Carmen Cecilia vivía en el piso 12 de una torre de vivienda social en Los Cocos, una playa de oleaje fuerte.

Ahí grupos integrados mayormente por personal de la fuerza armada usan sopletes para cortar gruesas cabillas y maquinaria para abrir orificios que permitan rastrear apartamento por apartamento, o lo que queda de estos, en búsqueda de cadáveres.

En el lugar, convertido ahora en un cementerio de escombros, quince familiares participan también en la búsqueda.

En principio «querían demoler pero ahora están buscando poco a poco», afirma Deisy que perdió a cinco familiares por los terremotos. «Mi corazón me dice que ella está en las escaleras, por eso no nos vamos a mover de aquí hasta que la consigamos».

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