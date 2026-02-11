La búsqueda de la madre de una periodista conmociona a la comunidad en Tucson, EE.UU.

María León

Tucson (EE.UU.), 11 feb (EFE).- La conmoción se ha apoderado de un exclusivo y apartado barrio de Tucson (Arizona), donde hace once días desapareció la madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie, y que desde entonces se ha convertido en el centro de las pesquisas de las autoridades estadounidenses y en punto de concentración de medios de comunicación.

«Es preocupante que una persona mayor haya sido víctima de un crimen de este tipo en su propio hogar, somos una comunidad de personas retiradas», dijo a EFE Mario Ruiz, residente de Catalina Foothills, que vive cerca de la vivienda de Guthrie.

El latino indicó que los residentes de este vecindario «no se meten con nadie», respetan el espacio personal por lo que no hay cercas entre las propiedades, solo la fauna de este desierto, situado a 110 kilómetros de la frontera con México.

El amor de la comunidad a la familia de la periodista se refleja en un improvisado altar que colocaron afuera de la casa de Nancy Guthrie, de 84 años, con flores, veladoras y un mensaje en una piedra que dice en inglés ‘Por favor recen, tráiganla a casa’.

Guthrie desapareció desde el pasado 31 de enero, cuando fue vista por última vez entrando a su propiedad tras una cena familiar, y son pocos los avances en las investigaciones de un supuesto secuestro.

Durante un recorrido realizado este miércoles por EFE en la comunidad de Catalina Foothills, en el norte de Tucson, se observó una marcada presencia de agentes del FBI que patrullaban los caminos y carreteras cercanas.

Los agentes revisan cada arbusto, basura, buscando pruebas o cualquier indicio que los lleve a localizar a Guthrie, cuya vivienda se encuentra en una de las áreas de la ciudad más exclusivas, cerca de centros comerciales, campos de golf privados y complejos turísticos.

Las majestuosas montañas de Las Catalinas rodean la región proporcionando una impresionante vista de la ciudad.

Los majestuosos y gigantescos saguaros, típicos del desierto de Arizona, se pueden encontrar alrededor de las casas que se está muy separadas entre sí.

«Nunca habíamos visto algo como esto, estoy muy consternado, preocupado por lo que ha pasado con Nancy», dijo a EFE Roy Nithin, residente del área, donde hay por lo menos una docena de vehículos de la prensa nacional estacionados.

Indicó que tiene más de 40 años viviendo en esta comunidad, la cual calificó como «muy tranquila».

La casa la periodista de NBC luce sola, no hay cinta amarilla que eviten el paso; solo un auto del Departamento del Alguacil del Condado Pima resguarda el lugar.

Savannah Guthrie, periodista de NBC, es muy conocida en Tucson, donde se graduó de la Universidad de Arizona y comenzó su carrera profesional como conductora de un noticiero local antes de liderar el reconocido programa nacional ‘Today’.

La familia tiene una presencia constante en la comunidad y la madre de Guthrie es conocida por su trabajo comunitario con su iglesia.

A través de las redes sociales, la comunidad de Tucson ha mostrado su apoyo a la familia, que según medios locales ha recibido varias notas de rescate del supuesto secuestro exigiendo 6 millones de dólares por la liberación de la desaparecida.

Investigación sin frutos

Este miércoles, varios agentes federales «peinaban» la zona cercana a la vivienda de la mujer en medio de la incertidumbre por su paraderos y la ausencia de detenidos.

La búsqueda llegó la noche del martes hasta la comunidad de Río Rico, en el sur de Arizona y de gran población latina, donde fue arrestada y luego liberada una ‘persona de interés’ tras la divulgación de las imágenes de un enmascarado irrumpiendo en la vivienda de Nancy Guthrie.

El detenido, identificado por los medios como el puertorriqueño Carlos Palazuelos, dijo hoy a medios locales que fue detenido por más de dos horas en el lugar, a unos 20 kilómetros de la frontera con México, y que su vehículo y vivienda fueron registrados por las autoridades.

Las autoridades no dieron más información de los motivos que llevaron a esta detención.

Entre tanto, múltiples preguntas continúan sin respuesta en un caso que acapara la atención nacional e internacional. EFE

