La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles

1 minuto

Labuan Bajo (Indonesia), 4 ene (EFE).- Las autoridades de Indonesia extendieron este domingo hasta el miércoles la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, tras localizar hoy un segundo cadáver en la zona del suceso, que todavía tiene que ser identificado.

«La misión se amplia por tres días», declaró Stephanus Risdiyanto, director de la Marina de Labuan Bajo -desde donde se coordina parte del despliegue-, en una rueda de prensa.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española. La recuperación de los restos mortales se produce en la décima jornada del operativo, horas antes de que las autoridades evaluaran esta noche si concluir la misión. EFE

