La bailarina argentina Marianela Núñez recibe en Cuba el Premio Honorífico de Danza

2 minutos

La Habana, 2 ene (EFE). – La bailarina argentina Marianela Núñez, figura principal del Royal Ballet de Londres, recibió en La Habana el Premio Internacional Honorífico de Danza Josefina Méndez, informó este viernes la prensa estatal.

El crítico del Ballet Nacional de Cuba (BNC) Ahmed Piñero resaltó que de esta forma se distingue a “quizás la más extraordinaria bailarina de la actualidad”, según un reporte de la agencia estatal Prensa Latina.

El premio fue creado en 2008 por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) para distinguir a figuras emblemáticas de la danza mundial. Lo han recibido además al primer bailarín español Joaquín de Luz, entre otras figuras.

Núñez, quien ostenta además la Excelentísima Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III, ofreció los pasados 28 y 30 de diciembre par de funciones del clásico Don Quijote junto con el BNC y el bailarín cubano Patricio Revé, invitado del Royal Ballet de Londres.

A sus 43 años, la argentina es considerada por la crítica especializada como una de las bailarinas más completas de su generación debido al extraordinario nivel técnico que posee.

Atesora, entre otros reconocimientos, el Benois de la Danse, concedido en Rusia y equiparado al Oscar en esta manifestación; el Konex de Platino (2009) como “Mejor bailarina de la década” y el Premio María Ruanova.

En el Royal Ballet de Londres, Núñez ha compartido escena con la estrella cubana Carlos Acosta, quien la escogió para protagonizar juntos el estreno mundial de su propia versión de Don Quijote, concebida para la prestigiosa compañía británica, refiere Prensa Latina.

Se incorporó a la Escuela Superior del Royal Ballet en 1997 y a la Compañía en 1998, ascendiendo a Primera Solista en 2000 y a Bailarina Principal en 2002, a los 20 años. EFE

lbp/enb