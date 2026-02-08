La baja participación y la nieve marcan las primeras horas de las elecciones en Japón

Tokio, 8 feb (EFE).- Un 7,17 % del electorado había votado en Japón a las 11.00 hora local (02.00 GMT) en los comicios anticipados que se celebran este domingo, 3,26 puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2024, según datos oficiales, en una jornada marcada por las fuertes nevadas.

Sobre la misma hora, algunas personas caminaban protegidas con paraguas, abrigos y guantes para refugiarse del frío mientras acudían a depositar su voto en Tokio, que ha amanecido cubierta de nieve, al igual que numerosos puntos del archipiélago.

«Aunque hoy haga mucho frío, ir a votar es más importante. Me hace sentir que formo parte de la sociedad», afirmó a EFE Natsuki Takigawa, una joven de 29 años que se dirigía a votar a su colegio electoral más cercano, abrigada con una larga bufanda.

Buena parte del archipiélago amaneció esta jornada electoral cubierta de un manto blanco, entre una caída de la participación en las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo citando datos del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Sin embargo, algunos no han querido perderse esta cita. «Antes solo había dos partidos principales, y pensaba que mi voto no influía mucho», describió a EFE Yusuke, un hombre de 32 años que ahora siente que su voto «influye en el panorama político» gracias a las otras formaciones que han ido surgiendo en estos años.

Pese a la breve campaña electoral y la meteorología adversa, Yoko, una mujer de 31 años, tampoco ha faltado a su colegio electoral, depositando su voto a media mañana acompañada de su pareja.

«Aunque sigue habiendo muchos candidatos mayores, ver a gente de mi generación presentarse a las elecciones me hizo querer apoyarlos», señaló la joven a EFE nada más salir de votar en el distrito capitalino de Nihonbashi Hamacho.

A pesar de la baja participación este domingo, la votación anticipada hasta el pasado viernes aumentó un 26,56 % con respecto a 2024, y casi 21 millones de votantes habían depositado ya sus papeletas.

En las anteriores elecciones a la Cámara Baja, la participación final fue del 53,85 %.

Japón elige este domingo a los 465 integrantes de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) del Parlamento, en unos comicios que cuentan con casi 1.300 candidatos y que han sido presentados por la primera ministra del país asiático, Sanae Takaichi, como un referéndum a su mandato.

Se espera que la primera mujer en gobernar el país asiático salga reforzada en las elecciones, gracias a su elevada aprobación popular, tres meses después de acceder al cargo y de ser nombrada líder del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD).

La campaña electoral ha estado marcada por ser la más breve desde la Segunda Guerra Mundial, con apenas doce días de duración, y las elecciones tienen lugar por primera vez desde 1990 en febrero y entre fuertes nevadas.

El temporal de nieve llevó este domingo a las autoridades a cerrar de forma anticipada varios colegios electorales. En el pueblo de Daisen, en la prefectura central de Tottori, las copiosas nevadas impidieron que los responsables electorales llegaran a tiempo al centro del sexto distrito electoral y la apertura de las urnas se retrasó dos horas, según la cadena pública NHK. EFE

