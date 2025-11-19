La balanza por cuenta corriente de la Eurozona baja el superávit un 25,8 % en septiembre

Fráncfort (Alemania), 19 nov (EFE).- La balanza por cuenta corriente de la zona euro tuvo en septiembre un superávit de 23.000 millones de euros, un 25,8 % menos que un año antes, pero un 4,5 % más que en agosto de este año.

El Banco Central Europeo (BCE) informó este miércoles de que la zona euro tuvo en septiembre un superávit en bienes de 30.000 millones de euros (26.000 millones de euros un año antes) y en servicios de 12.000 millones de euros (10.000 millones de euros un año antes).

Las rentas primarias de la zona del euro tuvieron en septiembre un déficit de 3.000 millones de euros (superávit de 8.000 millones de euros un año antes) y las rentas secundarias también tuvieron un déficit de 17.000 millones de euros (déficit de 14.000 millones de euros hace un año).

La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias.

El BCE añadió que el superávit por cuenta corriente de la zona euro en términos acumulados de doce meses alcanzó en septiembre los 306.000 millones de euros, un 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) y comparado con los 414.000 millones de euros en septiembre de 2024 (2,7 % del PIB).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en septiembre inversiones netas de valores extranjeros de inversión de cartera por un importe de 868.000 millones de euros, en términos acumulados de doce meses (620.000 millones de euros un año antes).

Las inversiones netas de valores de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 729.000 millones de euros en el mismo período (764.000 millones de euros un año antes). EFE

