La balanza por cuenta corriente de la eurozona baja el superávit un 48,3 % en marzo

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Fráncfort (Alemania), 21 may (EFE).- La balanza por cuenta corriente de la zona del euro registró en marzo un superávit de 15.000 millones de euros, un 48,3 % menos que un año antes y un 42,3 % menos que en febrero.

El Banco Central Europeo (BCE) informó este jueves de que en términos acumulados de doce meses, el superávit de la balanza por cuenta corriente fue de 275.000 millones de euros (1,7 % del PIB de la zona del euro) en marzo de 2026, lo que representa una caída con respecto a los 368.000 millones de euros (2,4 %) contabilizados un año antes.

Esta caída se explica por el déficit en rentas primarias, donde hace un año la zona del euro tuvo superávit, por la reducción del superávit en bienes y servicios, así como por el incremento del déficit en rentas secundarias.

La balanza por cuenta corriente registró en marzo un superávit en las balanzas de bienes de 14.000 millones de euros (42.000 millones de euros un año antes), servicios de 14.000 millones de euros (9.000 millones de euros) y renta primaria de 2.000 millones de euros (déficit de 7.000 millones de euros).

Estos superávit se contrarrestaron con el déficit registrado en la renta secundaria de 16.000 millones de euros (déficit de 14.000 millones de euros).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en marzo adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de fuera de la zona por 779.000 millones de euros (822.000 millones de euros un año antes).

Las adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 981.000 millones de euros (870.000 millones de euros un año antes) en términos acumulados de doce meses hasta marzo de 2026. EFE

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