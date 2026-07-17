La balanza por cuenta corriente de la eurozona baja superávit en mayo un 3,8% interanual

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Fráncfort (Alemania), 17 jul (EFE).- La balanza por cuenta corriente de la zona del euro registró en mayo un superávit de 25.000 millones de euros, un 3,8 % menos que un año antes y un 47 % más elevado que en abril de este año.

El Banco Central Europeo (BCE) informó este viernes de que en términos acumulados de doce meses, el superávit de la balanza por cuenta corriente fue de 272.000 millones de euros (1,7 % del PIB de la zona del euro) en mayo de 2026, lo que representa una caída con respecto a los 318.000 millones de euros (2 %) contabilizados un año antes.

Esta caída se explica por la reducción del superávit en bienes y el aumento del déficit en rentas secundarias.

La balanza por cuenta corriente registró en mayo superávit en las balanzas de bienes de 16.000 millones de euros (33.000 millones de euros un año antes), en servicios de 14.000 millones de euros (11.000 millones de euros) y en la renta primaria de 12.000 millones de euros (déficit de 3.000 millones de euros un año antes).

La renta secundaria tuvo en mayo un déficit de 18.000 millones de euros (déficit de 15.000 millones de euros un año antes).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en mayo adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de fuera de la zona por 889.000 millones de euros (824.000 millones de euros un año antes).

Las adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 1,005 billones de euros (833.000 millones de euros un año antes) en términos acumulados de doce meses hasta mayo de 2026. EFE

aia/cg