La balanza por cuenta corriente de la zona euro sube el superávit un 7,7% en octubre

Fráncfort (Alemania), 19 dic (EFE).- La balanza por cuenta corriente de la zona euro tuvo en octubre un superávit de 26.000 millones de euros, un 7,7 % más elevado que en el mismo mes del año pasado y que en septiembre de este año (24.000 millones de euros en ambos casos).

Según informó hoy el Banco Central Europeo (BCE), la zona euro tuvo en octubre un superávit de bienes de 31.000 millones de euros (24.000 millones de euros un año antes) y de servicios de 13.000 millones de euros (17.000 millones de euros un año antes).

Sin embargo, las rentas primarias tuvieron un déficit de 3.000 millones de euros (resultado equilibrado un año antes) y las rentas secundarias también registraron un déficit de 16.000 millones de euros (déficit de 17.000 millones de euros un año antes).

La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias.

El BCE añadió que el superávit por cuenta corriente de la zona euro en términos acumulados de doce meses alcanzó en octubre de 2025 los 313.000 millones de euros, un 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) y comparado con el superávit de 419.000 millones de euros en octubre del año pasado (2,8 % del PIB).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en octubre adquisiciones netas de valores extranjeros de inversión de cartera por un importe de 829.000 millones de euros, en términos acumulados de doce meses (695.000 millones de euros un año antes).

Las adquisiciones netas de valores de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 780.000 millones de euros en el mismo período (806.000 millones de euros un año antes). EFE

