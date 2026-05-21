La ballena jorobada muerta frente a isla danesa será trasladada a puerto para su autopsia

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Berlín, 21 may (EFE).- Una ballena jorobada que apareció muerta frente a la isla danesa de Anholt tras ser puesta en libertad en un mediático rescate después de que permaneciera varada casi dos meses en la costa alemana del Báltico será trasladada este jueves al puerto de Greenaa, donde las condiciones son más adecuadas para poder examinarla.

Así lo decidió el grupo de intervención para mamíferos varados de la Agencia Danesa de Protección Ambiental, según informó este jueves la agencia danesa Ritzau.

Además, el cetáceo representa una molestia para los residentes de Anholt, señaló Jane Hansen, jefa de departamento de la agencia medioambiental.

Precisó que las extensas labores para rescatar, examinar y realizarle la autopsia al animal ya están en marcha.

«Cuando se determina que es necesario retirar una ballena varada, es habitual realizar una autopsia y, al mismo tiempo, brindar a los investigadores la oportunidad de obtener valiosas muestras científicas a las que, de otro modo, sería difícil acceder», indicó.

La recuperación del animal muerto se llevará a cabo con el apoyo de barcos de protección medioambiental de la Autoridad para la Reordenación de Espacios Verdes y Aguas.

De no ser posible el transporte, los exámenes del cetáceo se realizarán en la isla de Anholt, indicó Hansen.

«Tan pronto como concluyan la autopsia y la toma de muestras, las partes restantes de la ballena se tratarán de acuerdo con la normativa y los procedimientos vigentes. Si todo va bien, la autopsia y el examen de la ballena tendrán lugar el viernes», afirmó.

En marzo, la ballena había quedado varada en la costa alemana del Báltico.

Tras varios intentos infructuosos de rescatar al animal, que después de lograr liberarse en varias ocasiones volvía a quedar varado una y otra vez, las autoridades alemanas optaron por dejar morir al cetáceo, debido también a su estado debilitado.

No obstante, una iniciativa privada lanzó un nuevo rescate del animal, que fue trasladado a una piscina instalada en una barcaza y transportado a través de aguas danesas para ser liberado en el mar del Norte.

Tanto expertos alemanes como daneses habían advertido desde un primer momento del probable fracaso de la operación y criticado que el rescate únicamente infligía más sufrimiento al animal. EFE

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