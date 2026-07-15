La banca de EE. UU. dispara sus beneficios a costa de márgenes y comisiones de inversión

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Nueva York, 15 jul (EFE).- Los grandes bancos de Estados Unidos, como JPMorgan Chase y Bank of America, reportaron un fuerte aumento de sus beneficios en el primer semestre del año en un contexto de elevados tipos de interés y tensiones geopolíticas, gracias a haber reforzado sus márgenes de interés y haber disparado las comisiones de inversión.

El sólido mercado laboral, la persistencia de la inflación por encima del objetivo de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas mantienen elevados los tipos de interés.

En su última reunión, la Reserva Federal (Fed) optó por mantenerlos en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %, a pesar de que Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump, ya ha relevado a Jerome Powell, contra el que el mandatario lanzó una ofensiva por no bajar el precio del dinero.

La banca estadounidense ha aprovechado este contexto, que juega a su favor, para ampliar sus márgenes de interés: cobran más por los préstamos de lo que pagan.

La banca recoge a costa de los altos tipos

Mientras que empresas y hogares ven como se encarece el coste del dinero, las grandes entidades ven grandes aumentos de sus ingresos.

El grupo más grande del país, JPMorgan Chase, obtuvo un beneficio de 37.647 millones de dólares en el primer semestre del año, un 27 % más que en los primeros seis meses de 2025.

Sus ingresos en esos meses alcanzaron los 107.183 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo periodo de 2025.

Por su parte, Bank of America aumentó su beneficio en un 21,5 % interanual después de obtener 17.658 millones de dólares en la primera mitad de 2026.

Sus ingresos crecieron un 11 % en tasa interanual, hasta 61.830 millones de dólares.

Igualmente, Morgan Stanley obtuvo un beneficio neto de 11.148 millones de dólares en el primer semestre, un 42 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de los ingresos por negociación de acciones y el crecimiento de sus negocios de banca de inversión y gestión de patrimonios.

Estos resultados se vieron impulsados, entre otros factores, por los márgenes de interés, que permiten a las entidades obtener más ingresos por los préstamos en un entorno de tipos elevados.

JPMorgan aumentó su ingreso neto por intereses hasta unos 25.600 millones de dólares, un 10 % más interanual, mientras que Bank of America lo elevó a 16.000 millones, un 9 % más que un año antes.

Por su parte, el ingreso neto por intereses de Wells Fargo aumentó un 17 %. El banco vio crecer sus ingresos hasta los 44.068 millones de dólares en el primer semestre, un aumento de casi un 7,6 % interanual.

Las comisiones de inversión ganan peso

Además de los márgenes, las últimas cuentas de los grandes bancos reflejan un impulso de las comisiones de banca de inversión y gestión de activos.

Movimientos como fusiones, emisiones de deuda, salidas a bolsa -como la histórica de SpaceX- o los consecutivos récords de los principales indicadores de Wall Street han aumentado los ingresos de los bancos.

JPMorgan ha incrementado en un 30 % sus ingresos por comisiones de banca de inversión, Bank of America un 50 % más interanual y Wells Fargo en un 20 %.

Entre los buenos datos de los grandes bancos destacan Goldman Sachs y Citigroup, con subidas de más de un 40 %.

Goldman Sachs ganó un 45 % más en el primer semestre de 2026 que en el de 2025, tras anotar 12.258 millones de dólares.

Por su parte, Citigroup obtuvo un beneficio neto de 11.616 millones de dólares, un 49 % más interanual, en el primer semestre del año.

Ambas entidades tienen una fuerte presencia en banca de inversión y mercados.

Los ingresos por estas comisiones de Goldman Sachs fueron un 55 % más altos que en el mismo periodo en 2025, mientras que en Citigroup, los ingresos de la división de ‘Banking’ aumentaron un 34 %.

A pesar de los buenos datos, algunos alertan de riesgos que podrían volverse en contra.

El presidente y consejero delegado de esa entidad, Jamie Dimon, destacó las tensiones geopolíticas y los conflictos, que han marcado la agenda este segundo trimestre especialmente. EFE

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