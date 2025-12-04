La banca española, la que tiene el nivel de solvencia más bajo de Europa pese a la mejora

París, 4 dic (EFE).- La banca española era la que tenía al terminar el primer semestre el nivel de solvencia más bajo de los 25 países supervisados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) aunque el indicador ha mejorado en los últimos trimestres.

En su informe de transparencia publicado este jueves, la EBA indica que los diez bancos españoles de la muestra tenían en conjunto un capital de máxima calidad CET1 del 13,18 %, frente a un 16,33 % de la media europea.

Únicamente Kutxabank, con un 19,68 %, superaba esa media europea, mientras la cifra más baja era la de CaixaBank, con un 12,57 %.

La solvencia media de la banca española ha ido creciendo desde el 12,8 % en septiembre de 2024 al 12,9 % en diciembre de ese año y al 13 % en marzo de 2025.

Entre los otros grandes países europeos, el nivel de solvencia de los bancos franceses era del 16 % en junio pasado, del 16,2 % el de los italianos y del 17,3 % el de los alemanes.

Las cifras más altas entre los 25 países analizados por la EBA eran las de Lituania 25,9 % y Luxemburgo (22,8 %).

La banca española también presentaba al final del primer semestre cifras peores que la media en lo que se refiere a créditos morosos, con un 2,56 % del total, frente al 1,84 %.

El porcentaje de esos créditos morosos disminuyó en el último año en España, ya que pasó del 2,8 % del total en septiembre de 2024 al 2,7 % en diciembre de ese año y se mantuvo al mismo nivel en marzo de 2025.

Los países que en junio pasado tenían los niveles más bajos de créditos morosos eran Lituania (0,6 %), Liechtenstein (0,4 %) y Suecia (0,3 %).

En el extremo opuesto, los máximos estaban en Polonia (3,8 %), Rumanía (3,8 %) y Luxemburgo (4,2 %).

Los préstamos morosos representaban un 1,5 % en las entidades alemanas, un 2,1 % en las francesas y un 2,3 % en las italianas. EFE

