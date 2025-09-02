La banca europea pide eliminar barreras para potenciar las operaciones transfronterizas

4 minutos

Bruselas, 2 sep (EFE).- La Asociación Europea de Mercados Financieros (AFME) considera que las divergencias en la regulación y supervisión bancaria entre los diferentes países europeos frena el potencial del sector para crecer más allá de las fronteras nacionales, por lo que llama a unificar reglas y eliminar barreras para competir con otras grandes potencias.

En un informe sobre el estado de la Unión Bancaria publicado este martes, la organización – que representa a más de 150 entidades europeas de servicios financieros, incluidos grandes bancos – destaca que existen barreras fruto, sobre todo, de la discreción que se da a los Estados para aplicar las normas comunitarias.

«Los bancos en Europa afrontan un laberinto de reglas nacionales, esquemas de garantía de depósitos fragmentados y prácticas supervisoras incoherentes. Esta complejidad hace que, por ejemplo, potenciales fusiones transfronterizas se tornen en negociaciones costosas e interminables, desalentando la consolidación que podría hacer al sector más competitivo», apunta la directora de Capital y Gestión de Riesgo de AFME, Caroline Liesegang.

El documento subraya que en Europa los servicios bancarios transfronterizos siguen siendo «mínimos» y las fusiones y adquisiciones transfronterizas han caído en las últimas dos décadas, lo que limita la consolidación y el aumento de la eficiencia del sector.

AFME estima que los grupos bancarios de la UE tienen difícil lograr economías de escala más allá de los 450.000 millones de euros en activos debido a la fragmentación regulatoria y las persistentes barreras, lo que también mina su competitividad frente a sus rivales globales.

Entre las «lagunas» detectadas, AFME considera «crítica» la falta de exenciones transfronterizas a los requisitos de capital y liquidez – que eximirían de que cada entidad de un grupo tenga que cumplir los requisitos nacionales de manera individual- puesto que ello dificulta la transferencia de recursos entre la matriz y las subsidiarias y desanima a las entidades a operar más allá de sus fronteras.

Esto hace que más de 225.000 millones de euros en capital y 250.000 millones en liquidez estén «atrapados» en subsidiarias de grandes bancos, señalan.

Asimismo, consideran que los requisitos de fondos propios y pasivos (MREL, en sus siglas en inglés) que la UE exige a los bancos como colchón frente a posibles pérdidas son «excesivos» en comparación con los que fijan Estados Unidos o Reino Unido, lo que genera una «desventaja comparativa» y «aumenta significativamente los costes de financiación» para las entidades europeas.

En concreto, en 2024 el objetivo medio de MREL para la unión bancaria fue del 28 % de sus activos ponderados por riesgo, frente al 22 % en Estados Unidos y al 27 % en Reino Unido, apuntan.

La AFME subraya además que los procedimientos de autorización para una compra o fusión banciar transfronteriza en la UE son más largos que en sus competidores: pasan 285 días desde que se anuncia hasta que se completa la transacción, frente a 219 días en Estados Unidos, 187 días en China y 85 en Suiza.

Además este periodo es 100 días más prolongado de lo que era en 2014 (cuando se creó la unión bancaria con el fin de homogeneizar normas y centralizar la supervisión de los bancos más importantes para no repetir una crisis financiera como la de 2007 y 2008).

A todo ello se suma la ausencia de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS, en inglés) que debía ser el tercer pilar de la unión bancaria. Pero AFME subraya que la «falta de consenso político» sobre esta medida no debería bloquear los avances en otras áreas donde es más plausible lograr acuerdos.

Para mitigar los problemas detectados, la organización recomienda implementar las exenciones transfronterizas, armonizar la actuación de los Estados al tratar las exposiciones a riesgo de las entidades de un mismo grupo y revisar los requisitos de MREL «para garantizar que los bancos europeos siguen siendo globalmente competitivos», entre otras medidas. EFE

lpc/mb/rod