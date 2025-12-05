La banca italiana lastra la Bolsa de Milán, que pierde un 0,20 % al cierre de la semana

1 minuto

Roma, 5 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,20 %, hasta situarse en los 43.432,77 puntos, en una sesión marcada por la mala evolución del influyente sector bancario italiano.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cedió un 0,17 %, hasta los 46.109,72 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 611 millones de acciones por un valor de 3.125 millones de euros (unos 2.686 millones de dólares al cambio).

En esta última jornada de la semana el peor parado fue el sector bancario italiano, con todos sus grandes títulos en rojo.

Mediobanca se dejó un 1,84 % del valor de sus acciones, Finecobank un 1,50 %, Banca Popolare Sondrio un 1,32 %, Banca Popolare Emilia Romagna un 1,19 %, Unicredit un 1,00 %, Banco Popolare Milano un 0,70 % y Banca Monte Paschi Siena un 0,60 %.

También perdieron la petrolera Eni (-1,52 %) y la aseguradora Unipol (-1,12 %).

Por el contrario, en terreno positivo terminaron los laboratorios Diasorin (3,60 %), la fabricante de audífonos Amplifon (3,47 %), el coloso del motor Stellantis (2,26 %), la marca de moda Brunello Cucinelli (2,02 %) y la eléctrica Inwit (1,77 %), entre otros. EFE

gsm/rcf