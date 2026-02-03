La bancada del chavismo honra en el Parlamento a Maduro un mes después de su «secuestro»

Caracas, 3 feb (EFE).- La amplia bancada del chavismo en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela honró este martes a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, cuando se cumple un mes del que calificaron como «secuestro» de los dos, en referencia a la captura de ambos por parte de Estados Unidos en medio de una serie de ataques en el país suramericano el pasado 3 de enero.

Los diputados chavistas, que ocupan la gran mayoría de los escaños, aplaudieron un discurso de la parlamentaria Tania Díaz en el que llamó «héroe» y «heroína» a Maduro y a Flores, respectivamente.

«Hoy, sin duda, son una referencia mundial ya de la lucha de los pueblos, de la lucha por el diálogo político, de la lucha por los espacios de democracia, de la lucha por la vigencia del derecho internacional», expresó.

La funcionaria dijo también que está segura de que ambos, detenidos en Nueva York, «están dando su batalla allá donde están».

A su juicio, parece que «hubiese pasado mucho tiempo», pero ha pasado «apenas un mes de aquella noche aciaga en la que el cielo de Caracas se vio oscurecido por un ataque militar que terminó en el secuestro» de Maduro y de la primera dama, quienes, agregó, estarán «de regreso» en el país suramericano «más temprano que tarde».

Hace un mes, tropas estadounidenses atacaron Caracas y otros tres estados cercanos y capturaron a Maduro y a su esposa, en lo que el chavismo denunció como un «secuestro», luego de denunciar durante meses «amenazas» de Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe.

El chavismo gobernante realiza una marcha este mismo martes para exigir la liberación del mandatario venezolano. Desde el ataque militar, los militantes chavistas se ha movilizado diariamente en Caracas, con diversas actividades como las manifestaciones o jornadas de escritura de cartas para enviar al presidente, así como con vigilias.

