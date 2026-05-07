La banda BTS regresa a México con un acto público junto a Sheinbaum y miles de seguidores

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David Álvarez

Ciudad de México, 6 may (EFE).- Miles de seguidores mexicanos se agolparon a las puertas del Palacio Nacional del centro histórico de la Ciudad de México para recibir a la banda surcoreana BTS, el grupo de k-pop más reconocido del mundo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto público gestionado por el Gobierno.

«Hola, somos BTS. Muchas gracias por vernos, no podemos esperar a que empiecen los conciertos, los amo, los quiero. Muchas gracias”, explicó uno de los integrantes al salir de uno de los balcones de la sede del Ejecutivo.

Tras la alta demanda de los conciertos por celebrarse este jueves, sábado y domingo, Sheinbaum pidió a BTS que regresara el próximo año al país norteamericano, donde residen aproximadamente cuatro millones de seguidores, conocidos popularmente como ARMYs.

«Les he dicho que tienen que regresar el año que viene», afirmó la mandataria.

Entre los gritos y sollozos de los fans, en su mayoría compuesto por mujeres, otro miembro de la banda intentó superponer su voz por los altavoces.

«No hablo español muy bien. Hemos extrañado muchísimo a México, venir a México es increíble», dijo.

Horas bajo el sol

Desde temprano, la multitud de seguidores estuvo a más de 30 grados bajo el sol en la explanada del Zócalo capitalino, la plaza pública más grande del país, donde algunos de ellos fueron refrescados con chorros de agua a través de mangueras dispuestas por el Gobierno capitalino.

«Los he estado esperando desde hace 11 años, a BTS, que hayan vuelto es muy grande. Para mí son mi tesoro, mi vida”, explicó Josh, quien cargaba múltiples objetos, como abanicos o llaveros, con la cara de sus ídolos.

Aunque Sheinbaum extendió una carta al mandatario coreano Lee Jae-myung para ampliar las fechas de los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la capital mexicana, muchos aficionados lograron conseguir boletos en las engorrosas filas virtuales.

“Gracias a la presidenta por habernos dado esta oportunidad de saludarlos aunque sea, porque muchas chicas tristemente no alcanzaron boleto, pero tienen una oportunidad de conocerlos un poco y de estar conviviendo con ellos”, afirmó la aficionada, quien recuerda vívidamente el último concierto de la banda en 2017.

Marta, una joven de unos 20 años, es otra de las muchas que se acercaron al multitudinario encuentro tras la imposibilidad de asistir al Estadio GNP (antes Foro Sol).

«No tengo boleto, por eso vine, porque quiero verlos aunque sea un segundo, de cerca. Fui a ver a Hobby (rapero de BTS) el año pasado que vino y también quiero hacerlo por él, porque él puso expectativas altas en México. Quiero que él vea que lo hicimos, que lo logramos», subrayó.

Además, reconoció la visita de los coreanos como «un boom cultural» para México, que sigue aumentando su potencial en este sector de la industria musical con esta visita, según los aficionados.

BTS arranca su gira ‘Arirang’ internacionalmente este jueves en México, tras un parón obligatorio -de casi cuatro años- para que cada uno de los integrantes pudiera cumplir con su servicio militar. EFE

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