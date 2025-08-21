La banda de rock británica Wolf Alice lanza su cuarto álbum ‘The Clearing’

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 21 ago (EFE).- La banda londinense de rock alternativo ‘Wolf Alice’ lanzará este viernes su cuarto álbum de estudio titulado ‘The Clearing’, un clásico de pop/rock que hará un guiño a los 70 aunque «fuertemente arraigado en el presente», informó la disquera Sony Music en un comunicado.

La banda, liderada por la cantante y guitarrista Ellie Rowsell y que emergió en 2013, escribió el álbum en el barrio londinense de Seven Sisters (al norte de la capital) y lo grabó en Los Ángeles (EE.UU.) con el productor poseedor de un Grammy Greg Jursting, y supone «una colección de canciones audaces, llenas de corazón».

«Es el trabajo más refinado de la banda hasta ahora. (…) Si ‘Fleetwood Mac’ escribiera un álbum hoy en el norte de Londres, se acercaría a esta serie de pistas grandiosas, cada una tan distinta como la anterior», señaló Sony.

El tema principal será la canción ‘Just Two Girls’; con el disco el cuarteto reflexiona sobre «lo que queda cuando la incertidumbre, las inseguridades y la autocrítica de los 20 años se disipan».

La banda celebrará ‘The Clearing’ con una gira con todas las entradas agotadas por Norteamérica, Europa, Reino Unido e Irlanda este otoño, que los verá encabezando algunos de los escenarios más grandes de su carrera hasta la fecha, incluido el O2 Arena de Londres. EFE

