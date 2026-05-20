La base militar que Israel hará en sede de UNRWA derribada es «ilegal», denuncia Guterres

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Naciones Unidas, 20 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este miércoles que la base militar que Israel quiere instalar donde se encontraba una sede ahora derribada de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este es «ilegal».

Según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric, el secretario «condena en los términos más enérgicos la decisión de las autoridades israelíes» de establecer un complejo con distintas instalaciones del Ejército israelí en la sede de UNRWA en Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, que ocuparon en enero.

«UNRWA es una parte integral de las Naciones Unidas y el complejo de UNRWA en Sheikh Jarrah sigue siendo un recinto de las Naciones Unidas. Estas medidas sin precedentes y que suponen una escalada contra UNRWA constituyen una violación de la inviolabilidad de los locales de las Naciones Unidas», aseguró el portavoz.

Guterres enmarcó estas acciones dentro de una escalada contra la agencia y aseguró que, «tal como ha afirmado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales».

Según explicó el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado, en «la antigua sede de la ONU» se creará un museo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército), una nueva oficina de reclutamiento y una oficina del ministro de Defensa.

«El Estado de Israel no tiene derecho a ejercer poderes soberanos en ninguna parte del territorio palestino ocupado y está obligado a poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este, lo antes posible», añadió Guterres.

El secretario general tildó de «inaceptables las continuas acciones de escalada contra UNRWA» y lamentó que las autoridades israelíes «sigan adoptando medidas que vulneran sus obligaciones relativas a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas».

En este sentido, instó al Gobierno de Benjamín Netanyahu a «revocar su decisión» y «devolver de inmediato a las Naciones Unidas el complejo de UNRWA en Sheikh Jarrah».

El 20 de enero, las autoridades israelíes demolieron la sede de la UNRWA tras haber retirado, a través de una ley, la inmunidad a esta agencia de la ONU (violando el derecho internacional). La norma decretó expropiar los locales de la UNRWA en Jerusalén Este y cortar sus suministros.

Israel acusa a la agencia, que contaba con unos 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza, de tener vínculos con Hamás. EFE

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