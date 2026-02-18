La batalla política tras la muerte de un joven ultra eleva el tono en Francia

París, 18 feb (EFE).- La batalla política iniciada en Francia tras la muerte a golpes el pasado sábado de un joven próximo a movimientos ultraderechistas se recrudeció este miércoles, con críticas cruzadas entre los diferentes partidos que se acusan de apelar a la violencia.

La investigación continúa avanzando y coloca a militantes de la extrema izquierda como responsables de la muerte del joven Quentin Deranque, dos días después de haber recibido una brutal paliza, lo que salpica a la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

En el punto de mira figura el grupúsculo antifascista Joven Guardia, fundado por el actual diputado de LFI Raphaël Arnault, al que pertenecen de forma directa o indirecta los once detenidos hasta el momento, entre ellos los seis presuntos autores materiales de la agresión.

Entre ellos figuran dos de los asistentes parlamentarios de ese diputado, cuya cabeza piden el resto de los grupos parlamentarios, aunque todavía no se ha determinado qué papel tuvieron en la agresión.

Arnault comunicó que el primero de sus asistentes detenido había sido suspendido de sus funciones.

En total, ocho varones y tres mujeres se encuentran en dependencias policiales, identificados por testimonios secundarios o por otro tipo de indicios, ya que aparecían encapuchados en el momento de la agresión.

Una situación que deja en una posición incómoda a LFI, obligado a defenderse y acusado directamente de tener «sangre en sus manos».

El líder ultraderechista Jordan Bardella pidió hoy que se levante un cordón sanitario contra LFI y que todos los partidos se unan para evitar que obtenga alcaldías en las municipales del mes próximo.

Recordó que en las pasadas legislativas de 2024 los responsables ‘macronistas’ pidieron el voto para candidatos de LFI para impedir la victoria de los de la extrema derecha.

El delfín político de Marine Le Pen, favorito de los sondeos para las presidenciales del año próximo, aseguró que La Joven Guardia es «el brazo armado de LFI», partido al que acusó de jugar con la violencia, al tiempo que anunció que combatirá a todos estos grupúsculos cuando llegue al poder.

La Joven Guardia ya fue disuelta por el actual Ejecutivo a causa de sus propuestas violentas, pero fue revitalizado con otro nombre. El propio Mélenchon defendió en un mitin este martes a este grupúsculo, al tiempo que condenó todo uso de la violencia.

LFI se colocó a la defensiva, una postura a lo que contribuyó el desalojo de su sede en París por una amenaza de bomba, que los responsables del partido consideraron como parte de la estrategia del resto de las formaciones en su contra.

«A quienes buscan intimidarnos: no cederemos y nunca acabaréis con nosotros», escribió en la red social X la portavoz parlamentaria, Mathilde Panot, que fustigó la «responsabilidad inmensa» de quienes les atacan.

La amenaza de bomba se suma, dijo, a otros ataques contra su partido, como «las degradaciones de sedes y amenazas de muerte y violación».

«LFI no tiene ninguna responsabilidad en ese crimen. Hay una investigación abierta y si logra encontrar a los culpables, serán castigados. Pero nosotros como formación no tenemos ninguna responsabilidad», señaló el portavoz nacional del partido, Manuel Bompard.

Fueron muchos los responsables del partido que denunciaron una «campaña de intimidación» que se apoya en las críticas que están recibiendo en los últimos días.

En vísperas de que comience la campaña de las municipales, la clase política ha dirigido el debate a las consecuencias de la muerte del joven Quentin.

Varias manifestaciones de apoyo al joven asesinado fueron prohibidas por las autoridades. Convocadas por movimientos de extrema derecha, habían dado lugar a contra-manifestaciones de la extrema izquierda, lo que amenazaba con generar enfrentamientos.

En el Senado se guardó un minuto de silencio en memoria de la víctima.

La polémica eurodiputada de LFI Rima Hassan, cuya conferencia en la facultad de ciencias políticas de Lyon fue el escenario de la pelea entre grupos ultra que degeneró en la muerte de Quentin, vio como otras universidades anulaban actos con su presencia por miedo de incidentes. EFE

