La BBC destapa que inmigrantes fingen ser víctimas de violencia para quedarse en R.Unido

2 minutos

Londres, 16 abr (EFE).- Una investigación de la BBC ha desvelado que algunos inmigrantes fingen ser víctimas de la violencia doméstica para conseguir permanecer en el Reino Unido, después de que la emisora destapara el caso de migrantes que, a través de una estafa organizada, se hacen pasar por homosexuales para solicitar asilo.

Estas revelaciones forman parte de una amplia investigación que lleva a cabo estos días la cadena británica en torno a los abusos en el sistema de inmigración británico.

Según la BBC, hay inmigrantes que se aprovechan de las reglas que tiene el Reino Unido para ayudar a las auténticas víctimas del abuso doméstico para obtener rápidamente la residencia permanente.

De acuerdo con expertos legales, la falta de controles adecuados por parte del Ministerio del Interior les permite a los inmigrantes argumentar ser víctimas de abusos sin contar con demasiadas pruebas.

Las protecciones que tiene el país son conocidas como la Concesión para Víctimas Migrantes de Violencia Doméstica.

La BBC explica que algunos inmigrantes son alentados a fabricar acusaciones de abuso por asesores legales que se anuncian en línea.

El número de personas que solicitan la residencia por la vía rápida basándose en la violencia doméstica ha superado las 5.500 al año, una cifra que ha aumentado en más del 50 % en tres años.

En uno de los casos investigados, una madre británica que había dejado a su pareja tras denunciarlo por violación fue posteriormente acusada por él de violencia doméstica, que resultó ser falsa, según ella, formulada para que él pudiera permanecer en el país.

Las acusaciones nunca se probaron, pero la pareja ha podido utilizarlas para evitar tener que regresar a Pakistán.

El miércoles, la BBC destapó un sistema de estafa organizada para conseguir el asilo en el Reino Unido por el cual los solicitantes alegan ser homosexuales y estar expuestos a la persecución legal, y que es usada principalmente por personas de Pakistán y Bangladés.

La cadena ha detectado distintos asesores legales que cobran cantidades de entre 2.500 y 7.000 libras (2.800 y 8.000 euros) por ‘fabricar’ carpetas con documentos que ‘demuestran’ la homosexualidad del solicitante. EFE

vg/ah