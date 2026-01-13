La BBC pedirá a la justicia estadounidense que desestime la demanda de Trump por difamación

La BBC pedirá a la justicia estadounidense que desestime la demanda por difamación de Donald Trump, que reclama 10.000 millones de dólares por el montaje engañoso de uno de sus discursos, según documentos judiciales.

El presidente estadounidense presentó la demanda en diciembre en Florida, acusando al grupo audiovisual público británico de difamación y de violar una ley sobre prácticas comerciales.

Debido a ello, Trump solicitó una indemnización de 5.000 millones de dólares por cada uno de los dos cargos.

La BBC había emitido en su programa informativo Panorama, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, extractos de un discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, montados de tal manera que el republicano parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington.

Según documentos judiciales consultados por la AFP, los abogados del grupo audiovisual británico indican que solicitarán «el rechazo de la demanda por falta de jurisdicción personal» del tribunal federal de Miami, ciudad donde reside el presidente estadounidense.

Los letrados de la BBC tienen hasta el 17 de marzo para presentar esta solicitud.

Los abogados defensores sostendrán que Donald Trump «no podrá demostrar» que el documental, emitido fuera de Estados Unidos, «le haya causado un perjuicio jurídicamente reconocible».

El presidente republicano «fue reelegido el 5 de noviembre de 2024, después de la difusión del documental».

Trump «se impuso en Florida con un margen impresionante de 13 puntos, mejorando sus resultados de 2020 y 2016», subrayan los abogados en los documentos, estimando que su demanda no es «admisible».

La BBC ha negado repetidamente las acusaciones de difamación de Trump, aunque su presidente, Samir Shah, envió al dirigente norteamericano una carta de disculpa.

Shah también advirtió que la cadena está decidida a defenderse de las amenazas de Trump.

«Como ya hemos indicado claramente, nos defenderemos en este asunto. No haremos más comentarios sobre un procedimiento en curso», declaró el martes un portavoz de la BBC.

El caso provocó la dimisión del director general del canal, Tim Davie, y de la directora de BBC News, Deborah Turness.

