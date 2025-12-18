La Berlinale estrenará la versión 4K restaurada digitalmente de ‘Secretos de un alma’

Berlín, 18 dic (EFE).- La película muda de 1926 ‘Secretos de un alma’, de Georg Wilhelm Pabst, considerada una de las primeras aproximaciones cinematográficas a las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, se estrenará en el próximo festival de cine Berlinale en una versión restaurada en 4K y con un innovador concepto musical interactivo, informó este jueves la organización.

En el filme, un químico traumatizado desarrolla una fobia a los cuchillos y, a raíz de ello, busca ayuda de un psicoanalista.

La película combina secuencias oníricas de corte expresionista con el realismo sobrio de la Nueva Objetividad y constituye un intento pionero de visualizar lo inconsciente a través del cine, destacó en un comunicado la Berlinale, que se celebrará del 12 al 22 de febrero.

En cooperación con la Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, en el marco de Berlinale Classics, se presentará ahora una versión restaurada en 4K, con música del compositor surcoreano Yongbom Lee, producida por ‘2eleven music’.

Será interpretada por el ensemble ‘Broken Frames Syndicate’, en esta ocasión con la formación de viola solista, flauta, clarinete, violonchelo y percusión.

Sonidos electrónicos amplían la expresión acústica del quinteto, ya que estos se generan a partir de la actividad cerebral de la violista.

Para la medición y el procesamiento de la actividad neuronal se utilizará tecnología fNIRS (espectroscopía funcional de infrarrojo cercano), que detecta cambios en el flujo sanguíneo cerebral mediante radiación de infrarrojo cercano.

Los datos se analizan en tiempo real mediante una tecnología basada en inteligencia artificial desarrollada por ‘aiar collective’ de la ciudad alemana de Leipzig.

La restauración digital se llevó a cabo sobre la base de la combinación de dos negativos duplicados procedentes de la Cinémathèque Royale de Belgique y del Bundesarchiv alemán, así como de una copia en 16 mm del archivo cinematográfico de la Universidad de Harvard. EFE

