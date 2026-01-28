La Berlinale presenta la composición del jurado que entregará con Wenders el Oso de Oro

3 minutos

Berlín, 28 ene (EFE).- La Berlinale presentó este martes su jurado internacional, el que decidirá quién se llevará el Oso de Oro y los Osos de Plata en la edición del certamen de este año, un elenco presidido por el cineasta alemán Wim Wenders y en el que también destaca el director estadounidense puertorriqueño Reinaldo Marcus Green.

Marcus Green, junto al cineasta nepalí Min Bahadur Bham, el director indio Shivendra Singh Dungarpur, la realizadora japonesa HIKARI y la productora polaca Ewa Puszczyńska componen el jurado internacional del festival berlinés, informó en un comunicado la organización del certamen.

En diciembre del año pasado se dio a conocer que Wenders encabezaría este grupo como «una de las voces más influyentes del cine internacional», según la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle.

Marcus Green es un guionista, director y productor «conocido por su narrativa auténtica y socialmente comprometida», con cintas como ‘King Richard’ (2021), protagonizado por Will Smith, que le cosechó seis nominaciones al Oscar.

Además, más recientemente, dirigió y coescribió el biopic ‘Bob Marley: One Love’ (2024) y actualmente trabaja en un proyecto con Marvel Studios y una película biográfica sobre el golfista Tiger Woods.

Min Bahadur Bham es un cineasta clave en la nueva ola cinematográfica nepalí, «conocido por llevar el alma del Himalaya a la escena mundial».

Su ópera prima, ‘The Black Hen’ (2015), recibió el Premio Fedeora a la Mejor Película en Venecia y fue la candidata oficial de Nepal a los Oscars.

Por su parte, la actriz Bae Doona alcanzó renombre con la película ‘Barking Dogs Never Bite’ (2000), del oscarizado director de ‘Parásitos’ (2019), Bong Joon-ho.

Sin embargo, es conocida internacionalmente por su participación en ‘Cloud Atlas’ (2012) y ‘Jupiter Ascending’ (2015), así como en ‘Sense8’ de Netflix (2015-2018).

Dungarpur ha creado numerosos anuncios y documentales galardonados, como ‘Celluloid Man’ (2012), que ganó dos Premios Nacionales de Cine y se proyectó en más de 50 festivales internacionales.

HIKARI es una galardonada directora, escritora y productora japonesa radicada en Los Ángeles y, entre sus trabajos, se incluyen la dirección del episodio piloto de la serie de Netflix, ganadora de un Emmy, ‘Beef’ (2023).

También, coescribió y dirigió su segundo largometraje recientemente, ‘Rental Family’ (2025), protagonizado por Brendan Fraser.

El sexto y último miembro del jurado es la productora polaca Puszczyńska, que colaboró ​​con el cineasta David Lynch en ‘Inland Empire’ (2006) y cuyo trabajo incluye en ‘Ida’ (2013), que le trajo el reconocimiento internacional y un Oscar.

Entre sus éxitos más recientes, también destacan ‘The Zone of Interest’ (2023), de Jonathan Glazer, ganadora del Óscar a la Mejor Película Internacional, y ‘A Real Pain’ (2024), de Jesse Eisenberg.

La 76ª edición de la Berlinale tendrá lugar en Berlín del 12 al 22 de febrero. EFE

agr/smm/ajs