La Berlinale tendrá dos días del espectador en 2027

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Berlín, 24 mar (EFE).- La Berlinale contará en su próxima edición en 2027 con un fin de semana completo del espectador, frente a solo un día de años anteriores, para lo cual avanzará de jueves a miércoles la inauguración del festival, según anunció este martes la organización.

«El arma no tan secreta de la Berlinale es nuestro maravilloso público. Con este ajuste, podremos satisfacer aún mejor sus expectativas y, al mismo tiempo, responder a la creciente demanda de los participantes en nuestro exitoso European Film Market. Ya estamos planificando con gran ilusión la 77.ª Berlinale», afirmó la presidenta del festival, Tricia Tuttle.

La 77ª edición del festival comenzará el miércoles 10 de febrero de 2027, un día antes de lo habitual, y la entrega de premios se adelantará al viernes de la semana siguiente, de manera que el sábado y el domingo estarán reservados al público de la Berlinale, que cerrará el domingo 21.

El European Film Market (EFM, por sus siglas en inglés), plataforma para los profesionales de la industria, contará con una jornada completa de mercado el mismo miércoles de apertura del festival, celebrará su recepción inaugural la noche antes y se prolongará hasta el día 16.

Las fechas de Berlinale Talents (del 12 al 17 de febrero) y del Mercado de Coproducción de la Berlinale (del 13 al 16 de febrero) siguen el esquema establecido en 2026, indica el comunicado.

Según la organización, la 76ª edición del festival, que se celebró entre el 12 y el 22 de febrero pasado, registró un nuevo récord de asistencia de público y de profesionales del sector.

Durante todo el festival, en el que se proyectaron 278 películas de 80 países, se vendieron un total de 343.200 entradas, frente a las 340.000 de 2025.

Además, visitaron el festival alrededor de 19.500 profesionales procedentes de 135 países, entre ellos 2.288 periodistas. EFE

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