La bienal Mostra Espanha recorrerá todo Portugal en una apuesta cultural por la diversidad

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Lisboa, 17 jun (EFE).- La novena edición de la bienal Mostra Espanha recorrerá una veintena de municipios portugueses entre septiembre y diciembre con más de treinta actividades culturales que mostrarán el dinamismo y la creatividad de la industria cultural española, informó este miércoles el Ministerio de Cultura de España.

La edición de este año girará en torno al lema ‘España en movimiento: diversidad y futuros sostenibles’ y reunirá propuestas de artes visuales, danza, teatro, música, literatura y cine, seleccionadas de entre cerca de 400 solicitudes presentadas.

La programación arrancará en septiembre con la tradicional iniciativa ‘Obra invitada’, que regresará a Lisboa con un cuadro de Joaquín Sorolla, procedente del Museo Sorolla, y dos de Maruja Mallo, pertenecientes a la Fundación María José Jove, que se exhibirán en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Chiado y en el MAC/CCB- Museo de Arte Contemporáneo y Centro de Arquitectura del Centro Cultural de Belém.

Las artes visuales incluirán además exposiciones y proyectos de artistas como Idoia Cuesta, Laura Pilar Delgado, Antonio Guerra, Tete Alejandre, Los Bravú, Irene Trapote, Rocío Royo Durán, Alonso Murillo Gil y Carmen de Matos en ciudades como Guimarães, Lisboa, Aveiro, Porto de Mós, Miranda do Douro y distintas localidades del Alentejo.

En el apartado de artes escénicas destacan los espectáculos de danza ‘Breaking Beethoven’, ‘Montar un cuerpo’ y ‘La Quijá’, de la compañía Siberia de Paloma Muñoz, así como la representación de ‘The Clopen Series’ por parte del Centro Dramático Gallego y una nueva lectura de la obra cervantina ‘El retablo de las maravillas’, a cargo de la compañía Hipótesis ficción.

La música volverá a ocupar un lugar destacado a través del programa Spain Showcase, presente en algunos de los principales eventos musicales de la temporada.

Entre las actuaciones previstas figuran ‘Redescubriendo España’, de Rahmi Alqhai y Ana Morales, en el Festival Terras Sem Sombra; la gira ‘La Belleza’ de Rodrigo Cuevas en el Misty Fest de Lisboa y posteriormente en la Casa da Música de Oporto; la participación de Sergio de Lope y João Barradas en el Algarve Music Series; y el homenaje al compositor Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, a través de un espectáculo de Moisés P. Sánchez.

La programación literaria contará con una conversación en la Fundación Saramago entre la escritora Lara Moreno y su traductora portuguesa, Margarida Amado, además de la participación de Manuel Rivas, Sara Mesa, Aroa Moreno Durán y Anna Pacheco en el Festival Guadiana.

El cine español también estará presente con la participación de Studio Kimchi en Cinanima, de Jonás Trueba en DocLisboa y con el regreso del festival Cine Fiesta en diciembre.

Como novedad, la IX Mostra Espanha cruzará por primera vez el Atlántico para llegar a Brasil. En el marco de la participación de España como país invitado de honor en la Bienal del Libro de São Paulo, la cantante y compositora Sheila Blanco presentará el espectáculo ‘Cantando a las poetas del 27’, integrado en las actividades preparatorias del centenario de la Generación del 27.

Creada en 2009, Mostra Espanha tiene como objetivo acercar la cultura española al público portugués y fomentar nuevas redes de colaboración entre instituciones, creadores y profesionales de ambos países. EFE

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