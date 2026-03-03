La Bolsa de Abu Dabi y el mercado financiero de Dubái retomarán su actividad el miércoles

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- La Bolsa de Valores de Abu Dabi (ADX) y el Mercado Financiero de Dubái (DFM) retomarán su actividad el miércoles, dos días después de haberla suspendido por el conflicto en Oriente Medio, anunció este martes la Autoridad del Mercado de Capitales de Emiratos Árabes Unidos (CMA, por sus siglas en inglés).

Según su comunicado, la decisión se toma tras una coordinación continua entre la CMA y esos dos parqués.

El miércoles se reanudarán la negociación bursátil, la compensación y la liquidación en los mercados de capitales de Emiratos Árabes Unidos, mientras la CMA sigue monitoreando de cerca la situación.

En esa línea, «tomará las medidas que considere apropiadas, dentro de sus facultades legales y regulatorias, para proteger a los inversores», concluyó su nota.

El sábado Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Irán que a su vez provocaron represalias de Irán. En este último país la Media Luna Roja calcula que han muerto 787 personas, mientras que en Israel se han registrado diez muertes por misiles iraníes y al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el inicio de la operación. EFE

