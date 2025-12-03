The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 0,21 %

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con un alza del 0,21 %, hasta las 3.026.469,38 unidades.

Entre las líderes, los mayores retrocesos fueron para las acciones del Grupo Supervielle (+6,4 %), Central Puerto (+6,2 %) y Metrogas (+5,1 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Grupo Financiero Valores (-1,7 %), Ternium (-0,5 %) y Aluar (-0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron un comportamiento mixto, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 639 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.480 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.452,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó cinco pesos, a 1.440 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,7 %, a 1.508,97 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,5 %, a 1.470,30 pesos por dólar. EFE

nk/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR