La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 0,21 %

2 minutos

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con un alza del 0,21 %, hasta las 3.026.469,38 unidades.

Entre las líderes, los mayores retrocesos fueron para las acciones del Grupo Supervielle (+6,4 %), Central Puerto (+6,2 %) y Metrogas (+5,1 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Grupo Financiero Valores (-1,7 %), Ternium (-0,5 %) y Aluar (-0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron un comportamiento mixto, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 639 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.480 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.452,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó cinco pesos, a 1.440 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,7 %, a 1.508,97 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,5 %, a 1.470,30 pesos por dólar. EFE

nk/gad