La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 0,40 %

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Buenos Aires, 21 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 0,40 %, hasta las 2.943.395,34 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,87 %, a 121.189.890,86 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de YPF (+5 %), Bolsas y Mercados Argentinos (+2 %) y Pampa Energía (+1,7 %).

Por el contrario cerraron en terreno negativo los papeles de Transener (-3,5 %), Edenor (-3,3 %) y Grupo Financiero Valores (-2,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,9 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina aumentó a 532 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.400 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó 2 pesos, a 1.374 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.410 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,6 %, a 1.480,42 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,3 %, a 1.410,78 pesos por unidad. EFE

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