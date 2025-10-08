La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,42 %

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con un alza del 1,42 %, hasta las 1.819.463,80 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó el 1,12 %, hasta los 75,319.141,03 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Edenor (5,9 %), Aluar (2,9 %) y Central Puerto (2,8 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Telecom Argentina (-1,1 %), Sociedad Comercial del Plata (-1 %) e IRSA (-0,3 %).

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.455 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense subió cincuenta centavos, a 1.429,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió quince pesos, a 1.475 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la baja.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó el 1,1 %, hasta 1.543,41 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue al comprar activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió el 0,4 %, a 1.527,95 pesos por dólar. EFE

