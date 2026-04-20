La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,55 %

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Buenos Aires, 20 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 1,55 %, hasta las 2.933.826,95 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,41 %, a 120.178.897,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Edenor (+5 %), Telecom Argentina (+3,6 %) y Metrogas (+3,6 %).

Por el contrario cerraron en terreno negativo los papeles de Grupo Financiero Valores (-2,7 %), IRSA (-0,6 %) y Sociedad Comercial del Plata (-0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,8 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina aumentó a 526 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.400 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista aumentó a 1.376 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.410 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó un 0,3 %, a 1.457,34 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) incrementó un 0,2%, a 1.414,73 pesos por unidad. EFE

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