La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,82 %

2 minutos

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con un alza del 1,82 %, hasta las 2.055.520,27 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 2,38 %, hasta los 85.415.599,20 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+9,2 %), YPF (+4,7 %) y Metrogas (+4 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Ternium (-4,3 %), Aluar (-1,6 %) y Transener (-1 %).

Los títulos públicos argentinos en dólares operaron este miércoles con ascensos de entre 0,5 % y el 2,7 %.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense bajó 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.505 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense retrocedió 38 pesos, a 1.450 pesos.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 25 pesos, a 1.525 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió 3,8 %, hasta 1.551,33 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 3,7 %, a 1.533,70 pesos por dólar. EFE

nk/nvm