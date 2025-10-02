La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 2,50 %

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con un ascenso del 2,50 %, hasta las 1.808.661,23 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA bajó un 2,16 %, hasta los 75.022.018,55 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno positivo, pero las acciones que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Norte (+8,4 %), Metrogas (+8,3 %) y Grupo Supervielle (+5,6 %).

Los títulos públicos argentinos subieron entre 2,7 % y 6,4 % en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió 2,8 %, a 1.264 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.450 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense cerró sin cambios, en 1.421 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 10 pesos, a 1.450 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,6 %, hasta 1.548,41 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 1,5 %, hasta los 1.500 pesos por dólar. EFE

