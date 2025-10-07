La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,48 %



Buenos Aires, 7 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un descenso del 0,48 %, hasta las 1.793.951,77 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA bajó un 0,44 %, hasta los 74.581.439,21 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Aluar (-5 %), Ternium (-4,2 %) y Metrogas (-3,3 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Cresud (+3,3 %), Edenor (+2,2 %) e IRSA (+1,7 %).

Los títulos públicos argentinos subieron hasta 2,8 % en sus cotizaciones en dólares.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.455 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense bajó 50 centavos, a 1.429 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.460 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 2,9 %, hasta 1.560,11 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 2,3 %, a 1.533,95 pesos por dólar. EFE

