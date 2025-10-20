La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,56 %

2 minutos

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con un descenso del 0,56 %, hasta las 1.978.419,05 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió un 0,63 %, hasta los 81.646.258,19 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las Metrogas (-3,2 %), Pampa Energia (-2,4 %) y Transener (-2,3 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Aluar (+1,6 %) Grupo Financiero Galicia (+0,6 %) e IRSA (+0,6 %).

Los títulos públicos argentinos en dólares operaron este lunes con tendencia mixta, con alzas en algunos casos de hasta el 1,8 % y caídas en otros instrumentos de hasta el 2,1 %.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 20 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.495 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense subió 24 pesos, a 1.474 pesos.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 20 pesos, a 1.505 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,7 %, hasta 1.569,99 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó un 0,7 %, a 1.552,82 pesos por dólar. EFE

