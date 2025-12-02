La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,6 %

1 minuto

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un descenso del 0,6 %, hasta 3.042.000,53 unidades.

Entre las líderes, los mayores retrocesos fueron para las acciones de Edenor (-2,4 %), Cresud (-2,4 %) y Grupo Supervielle (-2,2 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Metrogas (+1,5 %), Telecom Argentina (+1,1 %) y Loma Negra (+0,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta el 0,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 647 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.480 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.455 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.445 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,5 %, a 1.519,74 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.477,35 pesos por dólar. EFE

nk/jrh