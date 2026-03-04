The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,66

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con un descenso del 0,66 %, hasta las 2.579.970,37 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,57 %, hasta los 106.090.187,97 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Transportadora Gas del Sur (-3,2 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,1 %) y Grupo Financiero Valores (-2 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Ternium (+5 %), Aluar (+3,9 %) y Telecom Argentina (+3,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares anotaron alzas de hasta el 3,1 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 534 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 15 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.400 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 10 pesos, a 1.415 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,8 %, a 1.471,19 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) descendió 0,4 %, a 1.427,70 pesos por unidad. EFE

