La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 1,14 %

2 minutos

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un descenso del 1,14 %, hasta las 1.772.841,40 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA bajó un 1,44 %, hasta los 73.899.567,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Metrigas (-6,2 %), Transportadora Gas del Norte (-5,5 %) y Sociedad Comercial del Plata (-5 %).

En tanto, cerraron en terreno positivo los papeles de Telecom Argentina (+3,1 %), Cresud (+2,7 %) y Pampa Energía (+2,5 %).

Los títulos públicos argentinos bajaron entre el 1 % y el 6,9 % en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina se ubicó en los 1.204 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 20 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.400 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense bajó a 1.350 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 15 pesos, a 1.445 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 3,2 %, hasta 1.544,03 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 2,7 %, hasta los 1.494,02 pesos por dólar. EFE

nk/gad