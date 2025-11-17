La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 2,20 %

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 2,20 %, hasta las 2.926.870,50 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió 2,03 % para quedar en 121.824.708,40 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de Grupo Supervielle (-5,5 %), Edenor (-4,9 %) y Banco Macro (-4,4 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Telecom Argentina (+3,7 %), Transportadora Gas del Norte (+2,6 %) y Transener (+2,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 616 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.415 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista descendió a 1.385 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.435 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,7 %, a 1.494,06 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 0,2 %, a 1.448,93 pesos por dólar. EFE

