The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,02 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 9 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una baja del 0,02 %, hasta las 2.976.663,79 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una suba de 0,08 % para quedar en 121.922.648,33 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Aluar Aluminio Argentino (-3,39 %), Cresud (-2,53 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (-0,83 %)

En tanto, cerraron en terreno positivo Grupo Superville (+5,27 %), Telecom Argentina (+5,14 %) y Edenor (+4,98 %)

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares mejoraron un promedio de 0,1 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 504 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.440 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.416 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó a 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.480,06 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.438,54 pesos por unidad. EFE

fpe/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR