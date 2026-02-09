La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,02 %

1 minuto

Buenos Aires, 9 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una baja del 0,02 %, hasta las 2.976.663,79 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una suba de 0,08 % para quedar en 121.922.648,33 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Aluar Aluminio Argentino (-3,39 %), Cresud (-2,53 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (-0,83 %)

En tanto, cerraron en terreno positivo Grupo Superville (+5,27 %), Telecom Argentina (+5,14 %) y Edenor (+4,98 %)

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares mejoraron un promedio de 0,1 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 504 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.440 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.416 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó a 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.480,06 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.438,54 pesos por unidad. EFE

fpe/nvm