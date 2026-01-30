La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,40 %

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una baja del 0,40 %, hasta las 3.199.553,98 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 0,19 % para quedar en 131.871.650 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más se valorizaron fueron las de Transener (+2,6 %), Ternium (+1,2 %) e YPF (+1,1 %).

Entre las que más cayeron en terreno negativo estuvieron IRSA (-3,3 %) y Transportadora de Gas del Norte (-2,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia a la baja, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 496 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.465 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también aumentó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.447 pesos por unidad.

El Banco Central de la República Argentina compró este viernes 23 millones de dólares, por lo que culminó enero con un aumento en sus reservas de 1.571 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó cinco unidades hasta 1.470 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.493,58 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.460 pesos por unidad. EFE

