La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,70 %

Buenos Aires, 19 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una baja del 0,70 %, hasta las 2.912.976,29 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 0,70 % para quedar en 119.272.344 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (+10,4 %), Transener (+1,6 %) y Aluar (+0,8 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de IRSA (-3,3 %), Banco Macro (-3,1 %) y BBVA (-2,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron ligeras oscilaciones negativas, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 566 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió cinco pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista siguió la misma senda alcista hasta 1.434,5 pesos por unidad.

Este viernes el Banco Central argentino compró en el mercado cambiario oficial 21 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo a 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixtas.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.512,63 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.466,70 pesos por unidad. EFE

