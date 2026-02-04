La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,70 %

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una baja del 2,19 %, hasta las 3.015.927,37 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 0,40 % para quedar en 123.726.930 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más valor ganaron fueron las de YPF (+2,2 %), Ternium Argentina (+1,2 %) y Banco Macro (+1,1 %).

En tanto, las únicas que cerraron en terreno negativo fueron BBVA (-4,22 %) y Edenor (-3,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares presentaron leves alzas en promedio, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 502 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.465 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también subió su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.447,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió a 1.455 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió a 1.497,09 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.457,29 pesos por unidad. EFE

