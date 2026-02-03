La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 2,19 %

Buenos Aires, 3 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una baja del 2,19 %, hasta las 3.038.541,17 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 2,24 % para quedar en 124.228.253,77 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más valor perdieron fueron las de Edenor (-5,16 %), Sociedad Comercial del Plata (-4,97 %) y Transportadora de Gas del Norte (-4,43 %).

En tanto, las únicas que cerraron en terreno positivo fueron Transener (+1,62 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+0,22 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se presentaron en promedio prácticamente estables, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 503 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.465 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.446 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.450 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.493,04 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.460 pesos por unidad. EFE

