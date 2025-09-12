La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 2,51 %

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una baja del 2,51 %, hasta las 1.759.873,99 unidades.

También el índice general S&P BYMA cerró con una baja del 2,50 %, hasta los 75.096.140 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, en especial Metrogas (-4,97 %), Transener (-4,75 %) y Grupo Supervielle (-4,52 %).

La baja de este viernes sigue la línea del desplome del 13,25 % del lunes pasado y la bajada del 0,26 del martes registrados por el Merval tras el duro revés sufrido por la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera el presidente argentino Javier Milei, en los comicios legislativos celebrados el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.

Este viernes marcó el cierre de una difícil semana para los bonos en dólares, que perdieron 12 % en el acumulado de los cinco días operados, mientras que el índice de riesgo país de Argentina volvió a subir hasta los 1.047 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.465 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense subió a 1.453 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ avanzó hasta los 1.425 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la suba.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) hasta 1.481,12 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió hasta los 1.468,46 pesos por dólar. EFE

